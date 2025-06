Don Francisco, el corazón docente que motivó un cuento fantástico… ¡y ganador!

A solo dos años de pensionarse, don Francisco Porras, maestro y diácono de 69 años, vive uno de los momentos más significativos de su carrera. Más que un homenaje, lo que recibió recientemente es, como él lo describe, “la corona silenciosa” de una vida entregada a enseñar (ver historia completa en el video adjunto).



Profesor de la Escuela República de Bolivia, en Santa María de Dota, cada mañana cruza el parque del pueblo con su bolso al hombro y una cruz al pecho. Lo saludan niños, padres y exalumnos, porque don Francisco no solo enseña, deja huella.



En la visita que le hicimos, sus lágrimas no fueron por los regalos recibidos, sino por el orgullo de ver a uno de sus estudiantes, Moisés Monge, de sexto grado, ganar el concurso nacional “Mi cuento fantástico”, organizado por Amigos del Aprendizaje (ADA), con el relato “Juan el protector”. La historia, inspirada en un bosque y en su amor por la naturaleza, narra cómo un niño salva un ecosistema de un incendio.



Moisés, hijo de agricultores, agradeció a su bibliotecóloga, Katherine Mayorga, pero sobre todo, a su maestro: “El profe Francisco me ayudó mucho. Me animó a escribir”, dijo.



Don Francisco, quien alguna vez pensó ser sacerdote, encontró su vocación como maestro y diácono.



La convocatoria del certamen sigue abierta hasta el 27 de junio, y la historia de Moisés es un recordatorio de que, a veces, solo hace falta un maestro que crea, para que florezca el talento.