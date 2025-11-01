Dolor e indignación: Perrita muere tras hacerse grooming en Desamparados

Una familia denunció en redes sociales la muerte de su adorada perrita cuando estaba en una veterinaria realizándole un grooming.

Según relataron a Teletica.com, ya habían llevado a su mascota cuatro veces a ese lugar, pero dicen que notaban que se la regresaban algo nerviosa, por lo que mejor decidieron no visitar más ese lugar, sin embargo, debido a que ese día era el único momento que podían llevarla, lo hicieron una última vez.

“La entregué para que le realizaran un servicio de grooming, cuando fui por ella me la entregaron desvanecida completamente, no estaba bien. La vuelven a llevar adentro de emergencia y me indican que Gigi sufrió una convulsión, pero que la estabilizaron, pero luego sale la doctora a indicarme que Gigi había fallecido por otra convulsión”, dijo en redes sociales Rachel Peñaloza.

Por su parte, Sebastián Berrios, aseguró a este medio que su mascota nunca había presentado ningún padecimiento o síntomas de convulsiones. “No padecía de nada, tenía 8 años, pero su esperanza de vida le quedaba mucho, nunca presentaba síntomas de nada, era una perrita muy sana”.

“Solo dijeron que le dio una convulsión, pedimos ayuda con el tema de la necropsia, pero no tuvimos apoyo en ese momento, solo nos dijeron que averiguáramos el precio”, agregó.

Ahora la familia se encuentra asesorándose con abogados para una posible demanda en el OIJ contra la veterinaria, ubicada en Gravilias de Desamparados.

Berrios también explicó que pusieron la denuncia en el Colegio de Veterinarios, pero que les indicaron que no podían investigar, ya que el hecho ocurrió en el grooming donde no intervino en primera instancia un médico veterinario.

Veterinaria se defiende

Por su parte, la veterinaria emitió un comunicado en sus redes sociales al respecto, donde lamentan la muerte del animal, pero aseguran que no hubo maltrato y que todos los protocolos se aplicaron correctamente.

“La mascota sufrió un colapso súbito de salud. A pesar de la atención inmediata de nuestro equipo médico de emergencias, lamentablemente la perrita falleció poco después.

“Desde el primer momento acompañamos a su familia, revisando junto a ellos cada detalle del servicio brindado, incluidos los registros de nuestras cámaras. En esa revisión se constató que no hubo ninguna situación anómala durante su permanencia en nuestras instalaciones”, explicaron.

Los responsables también negaron que la perrita hubiese sido sedada en algún momento, y que sí mostró algo de nerviosismo en el grooming, pero que la trataron con pausas y “especial cuidado para evitarle estrés”.

También detallaron que el “colapso” lo sufrió cuando ya se encontraba con su dueña y por eso activaron el protocolo de urgencias brindando la atención médica.

“Sabemos que este tipo de situaciones pueden generar inquietud, y por eso queremos reafirmarles nuestro compromiso con la seguridad, el bienestar y el respeto por cada mascota que atendemos. Todo nuestro personal recibe entrenamiento continuo en manejo animal, primeros auxilios y respuesta ante emergencias”, finalizaron.