Dólar continúa marcando mínimo histórico: ¿qué está impulsando esta tendencia?

El tipo de cambio del dólar sigue perdiendo terreno frente al colón costarricense y alcanzó un nuevo mínimo en el mercado cambiario nacional (ver video adjunto de Telenoticias).

De acuerdo con el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la referencia oficial se ubica en ¢484,66 para la compra y ¢490,28 para la venta.

Sin embargo, en el mercado de monedas extranjeras, el promedio ponderado cerró aún más bajo: ¢483,69, lo que marca un nuevo mínimo histórico.

El economista Leiner Vargas, de la Universidad Nacional (UNA), explicó que desde el 1° de febrero la venta del dólar ha disminuido poco más de nueve colones. Además, desde el 13 de enero tanto la compra como la venta se han mantenido en un rango entre ¢500 y ¢480, reflejando una relativa estabilidad cambiaria.

Vargas señaló que, por ahora, el dólar sigue perdiendo fuerza mientras el colón gana terreno en el mercado nacional, aunque advirtió que esta tendencia siempre está sujeta a factores internacionales que podrían modificar el comportamiento en las próximas semanas.