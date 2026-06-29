Documental visibiliza a mujeres costarricenses en la industria de los videojuegos

Un documental visibiliza a mujeres costarricenses que están laborando en diferentes campos de los videojuegos (ver video adjunto).

Creadoras, diseñadoras, programadoras, ilustradoras e investigadoras: esto es parte de lo que hacen varias ticas en este mundo gamer.

Sus testimonios forman parte de un documental de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) que busca visibilizar a compatriotas que se abren espacios en la industria de la tecnología.

El audiovisual plantea una reflexión sobre el papel de los videojuegos como herramientas de educación, socialización, desarrollo profesional y producción cultural.

Está disponible de manera gratuita en el canal de YouTube de Audiovisuales UNED.