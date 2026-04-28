Doctores de cuatro patas: vea cómo funciona esta unidad de terapia en el San Juan de Dios

El Hospital San Juan de Dios desarrolla un programa de terapia asistida con animales que ha demostrado generar efectos positivos en la salud mental y física de los pacientes. Una vez por semana, cuatro perros especialmente preparados recorren distintas áreas del centro médico para interactuar con quienes reciben atención.



La iniciativa busca reducir niveles de ansiedad, estrés y presión arterial, además de mejorar el estado de ánimo de los pacientes. Según especialistas, el contacto con los animales favorece la liberación de emociones positivas y fortalece procesos de recuperación.



“La sonrisa de los pacientes lo dice todo”, relatan quienes participan en estas jornadas, donde el impacto emocional es evidente desde los primeros minutos de interacción (ver video adjunto).



Testimonios como los de Beatriz Prado y Jeremías Valverde, pacientes del hospital, reflejan los beneficios de este tipo de terapia, que rompe con la rutina hospitalaria y genera espacios de distracción y acompañamiento.



El programa funciona gracias al compromiso de funcionarios del centro médico, quienes dedican parte de su tiempo libre para integrarse como voluntarios en la brigada canina. Silvia González, una de las colaboradoras, destaca el valor humano de estas visitas y su aporte en la recuperación de los pacientes.



Desde el área de salud mental, la especialista Erika Badilla explica que los perros actúan como facilitadores emocionales y físicos, ayudando a disminuir la percepción del dolor, mejorar la comunicación y estimular la rehabilitación.



La terapia canina se brinda de forma semanal y ha mostrado resultados positivos sostenidos, consolidándose como un complemento importante dentro de los procesos de atención médica.





