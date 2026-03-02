Doctor condenado por delitos sexuales enfrentará nuevo juicio en Cartago

Un expsicólogo del Hospital Psiquiátrico Roberto Chacón Paut en Tres Ríos, deberá enfrentar un nuevo juicio en los Tribunales de Cartago, pese a haber sido condenado en 2024 a 111 años de prisión por delitos sexuales.

La reapertura del proceso, este martes, responde a un error en la redacción de la sentencia en dos de los tres casos denunciados (ver video adjunto de Telenoticias).

Los hechos se remontan a 2013, cuando tres mujeres denunciaron haber sido víctimas de amenazas y agresiones sexuales mientras permanecían internadas en la Unidad de Atención de Crisis del centro médico especializado en Psiquiatría, ubicado en el cantón de La Unión.

Una de las denunciantes, quien conversó con Telenoticias bajo identidad protegida, relató que los abusos habrían ocurrido en reiteradas ocasiones durante al menos cinco semanas, periodo en el que estuvo hospitalizada por una crisis depresiva. Según su testimonio, el entonces funcionario aprovechaba su condición de paciente psiquiátrica y la medicación suministrada para dormir, para manipularla y amenazarla.

“Había muchas amenazas de parte de él de ‘¿a quién le van a creer, a usted o a mí que soy un psicólogo de muchos años que trabaja en la Caja?’”, recordó la mujer.

Asegura que el temor y la sensación de indefensión retrasaron la denuncia, debido al miedo de que su palabra fuera desestimada por su estado de salud mental.

En 2024, el imputado reconoció haber sostenido encuentros sexuales con las denunciantes, pero sostuvo que fueron consentidos. Sin embargo, el Tribunal acreditó los delitos en perjuicio de una de las víctimas y dictó la condena de 111 años de prisión.

No obstante, un problema en la redacción del fallo en los otros dos casos obliga ahora a que esas denunciantes regresen a juicio, lo que ha generado preocupación por la revictimización que podría implicar el proceso.

El exfuncionario permanece en prisión mientras se resuelve el nuevo juicio en Cartago. Las autoridades judiciales darán continuidad al proceso para determinar la situación legal en los casos pendientes.

El caso continúa en desarrollo.



