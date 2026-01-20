Docentes estrenarán este año guía para usar inteligencia artificial en las aulas

El Ministerio de Educación Pública (MEP) estrenará una guía sobre inteligencia artificial para docentes en el curso lectivo 2026.

Así lo dio a conocer el titular del ramo, Leonardo Sánchez, en una entrevista con Teletica.com.

El documento —que es el primero de su tipo— se desarrolló en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y se dejó diagramado en diciembre anterior.

"Lo que queremos asegurar con esta guía, es que el docente entienda el uso ético de la misma, un uso seguro y cómo hacer un uso pedagógico. Sí, ya el docente lo está utilizando, pero nosotros aún no sabemos cómo lo está utilizando. Por eso es que es importante que expertos a través de esta guía le enseñen al docente cómo hacer un uso pedagógico de la inteligencia artificial", explicó el jerarca.

El 29 de octubre anterior, la cartera presentó los resultados de la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Talis-OCDE), aplicada a 3.423 profesores y 187 directores, de la que se extrae que el 52% utiliza la inteligencia artificial en su práctica. La cifra supera en 16 puntos porcentuales el promedio del organismo internacional.

Sánchez defendió que una adaptación del uso de esa tecnología a la educación y a la realidad costarricense permitiría, por ejemplo, ayudarle a los docentes y estudiantes a aprender sobre lo que se enseña en primaria y secundaria, así cómo aportar estrategias que han sido probadas en otros países.

Otra posibilidad es el desarrollo de una alfabetización crítica de la inteligencia artificial, según el ministro. Ese concepto tiene que ver con la necesidad de que toda persona sepa discernir entre lo que es verdadero y lo que no, a partir de distintos usos que se le da a esta tecnología. Lo deseable es que el usuario sea crítico de los resultados que le arroja esa herramienta, especialmente en el caso de los docentes.

"Todo eso es parte de lo que queremos enseñarle al docente y con esta guía lo que nosotros queremos es ir evolucionando a lo largo del año, cómo ir utilizando la inteligencia artificial cada vez más para que sea un acelerador de los aprendizajes de los estudiantes, no solo en Español, Matemática, sino en Inglés. "Yo creo que para nadie es un secreto que hoy en día existen montones de apps de inteligencia artificial que, con un buen acompañamiento del docente y con ese chip que ya está en los estudiantes, podrían adaptarse muy bien a esta herramienta para aprender mucho mejor", destacó el titular.

De la mano con los lineamientos, el personal de las escuelas y colegios públicos del país recibirá capacitaciones masivas por 15 días, previo al inicio de las clases, el 23 de febrero próximo.

La oferta de formación incluye más de 30 cursos, entre los que destaca uno de inteligencia artificial. Otros temas que se abordarán incluyen salud ocupacional, enseñanza en computación, recuperación de los aprendizajes, entre otros.