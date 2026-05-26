Doble homicidio en Guápiles: Niña rescatada de la escena fue atendida por el PANI

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó la mañana de este martes que la menor de aproximadamente dos años localizada dentro de una vivienda tras un violento ataque armado ocurrido en Barrio Las Palmas de Guápiles ya fue ubicada con un recurso familiar y recibe seguimiento institucional.

Según informó la entidad, el caso fue atendido por el Departamento de Atención y Respuesta Inmediata Huetar Caribe.

“El incidente fue atendido por el Departamento de Atención y Respuesta Inmediata Huetar Caribe. La niña se ubicó, ayer mismo, con recurso familiar. La Oficina Local de Cariari dará la atención psicosocial y legal para garantizar su integridad”, indicó el PANI.

La niña fue rescatada ilesa por oficiales de la Fuerza Pública luego de una balacera registrada la noche del lunes en una vivienda de Guápiles, donde sujetos armados ingresaron y asesinaron a un hombre y una mujer.

De acuerdo con información preliminar, los atacantes habrían irrumpido en la casa y disparado contra el hombre. Posteriormente, persiguieron a la mujer hasta una de las habitaciones, donde también fue asesinada.

Dentro de la vivienda permanecía la menor, quien no sufrió heridas durante el ataque.

Tras los hechos, unidades de la Cruz Roja confirmaron que ambas víctimas carecían de signos vitales al momento de su llegada.

Además, minutos después del doble homicidio, una llamada al sistema de emergencias 9-1-1 alertó sobre un vehículo incendiado frente al plantel de los Badilla, en El Prado de Guápiles. De manera extraoficial, se presume que el automotor habría sido utilizado por los responsables del ataque antes de abandonarlo y prenderle fuego.

Las autoridades mantienen operativos en distintos puntos de Guápiles para tratar de localizar a los sospechosos, mientras agentes judiciales desarrollan la investigación para esclarecer el móvil del crimen.

El PANI señaló que continuará brindando acompañamiento psicosocial y legal a la menor con el objetivo de resguardar su bienestar integral.