Disputas por paradas de transportistas informales causan violencia y homicidios



Las disputas por paradas de transportistas informales han desencadenado violencia e incluso homicidios en el sector de Pavas, San José.



Grupos criminales quieren apoderarse de esos puntos, donde usualmente busetas se estacionan para brindar servicios desde y hacia el centro de la capital (ver video adjunto de Telenoticias).



Las autoridades judiciales estiman que estos servicios generan entre 80 y 100 millones de colones por año, de ahí que se vuelvan atractivas para estas bandas.



Hace dos semanas, por ejemplo, ocurrieron varios tiroteos, uno de ellos que dejó un triple homicidio en ese distrito josefino.



Michael Soto, subdirector interino del Organismo de Investigación Judicial, confirmó que se están analizando los vínculos entre estos hechos y la disputa existente.

En el bulevar de Rorhmoser se han presentado varios incidentes en los últimos meses entre conductores de estos servicios ilegales y otros choferes, así como diferentes operativos de Tránsito que han dejado decenas de infracciones.

“Esto es bastante lucrativo porque esto mueve cientos de personas y genera muchos recursos, de forma que los grupos criminales han visto, mediante la amenaza y el amedrantamiento, un nicho económico para mover dinero.

“La información que tenemos es que les cobran entre 50 mil y 60 mil por semana, disque para controlar el tema de cheques y espacio para parquear”, aseveró Soto.