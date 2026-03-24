Dispositivos médicos y nuevos mercados impulsan exportaciones ticas

Los productos costarricenses continúan ganando terreno en los mercados internacionales y ya superan los $3.300 millones en exportaciones, reflejando un crecimiento del 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El desempeño positivo está impulsado principalmente por el sector de dispositivos médicos, que se mantiene como el principal motor exportador del país y representa el 44% del total de las ventas al exterior.

Junto a este rubro, productos tradicionales como la piña, el banano, los concentrados para bebidas y el café también figuran entre los principales bienes exportados, consolidando la diversificación de la oferta costarricense.

​En cuanto a los destinos, América del Norte continúa siendo el principal mercado para las exportaciones nacionales, seguido por Europa y América Central.

No obstante, el crecimiento más acelerado se registra en Asia, donde las exportaciones costarricenses aumentaron un 57%, evidenciando una mayor apertura y posicionamiento en ese mercado.

El comportamiento de las exportaciones confirma el dinamismo del sector productivo y su relevancia para la economía nacional, en un contexto de mayor competencia internacional.