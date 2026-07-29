Dispositivos médicos, banano y piña disparan exportaciones de Costa Rica

Las exportaciones de bienes continúan mostrando un comportamiento positivo para la economía costarricense.

Según datos divulgados por la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), las exportaciones de bienes sumaron $11.722 millones entre enero y junio, lo que representa un crecimiento del 7% respecto al mismo periodo de 2025 (ver video adjunto en la portada).

El incremento equivale a $722 millones adicionales en ventas internacionales, reflejando la fortaleza de sectores estratégicos para la economía nacional.

Los resultados muestran un desempeño positivo tanto en las empresas instaladas en zonas francas como en las que operan bajo el régimen definitivo. Las primeras registraron un crecimiento del 6%, mientras que las segundas aumentaron sus exportaciones en un 8%.

Entre los productos que más impulsaron este crecimiento destacan los dispositivos médicos, que se mantienen como el principal bien de exportación del país y aportaron $135 millones adicionales durante el periodo analizado.

También sobresalen los jugos y concentrados de frutas, así como productos agrícolas tradicionales como el banano y la piña, que continúan consolidando la presencia de Costa Rica en mercados internacionales.

A estos sectores se suma el crecimiento de la maquinaria vinculada con la fabricación de semiconductores, una actividad que ha ganado relevancia dentro de la oferta exportable costarricense.

No obstante, el sector exportador señala que persisten desafíos importantes. Desde la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) advierten que el comportamiento del tipo de cambio sigue siendo una de las principales preocupaciones para las empresas que venden sus productos en el exterior.

En cuanto a los mercados de destino, Europa, Asia y Centroamérica fueron las regiones que registraron el mayor crecimiento en la demanda de productos costarricenses durante el primer semestre del año.