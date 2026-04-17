"DIS no se tomó en serio los riesgos", dice abogado de familia de Roberto Samcam

El abogado de la familia del exiliado nicaragüense Roberto Samcam, asesinado en junio de 2025, cuestionó que la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) no brindara acompañamiento a la víctima pese a las denuncias por amenazas de muerte (ver video adjunto).



Según el representante legal, desde el mismo día del crimen se informó que la DIS tenía conocimiento de las amenazas contra Samcam, así como de alertas dirigidas a otras personas en condición de refugio en Costa Rica, debido a su oposición al régimen Ortega-Murillo.

"Esto lo habíamos dicho y se viene a confirmar con los hallazgos que se hicieron en los aparatos electrónicos que se decomisaron el día del asesinato de don Roberto Samcam, y que precisamente han dado origen a los informes.

"Hay confirmación de que lo que habíamos dicho desde un principio, ha sucedido: que la DIS tenía conocimiento de esos riesgos, que la DIS no le dio un acompañamiento a don Roberto o no se tomó en serio esos riesgos", detalló Federico Campos, abogado de la familia de Samcam.

Las declaraciones surgen luego de que la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José ordenara la apertura de una investigación por el posible delito de incumplimiento de deberes, en perjuicio de la función pública.



Las pesquisas se siguen contra persona o personas ignoradas, por la aparente omisión de información por parte de la DIS sobre las alertas de amenazas contra Samcam.



En octubre de 2025, funcionarios de la DIS acudieron a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa para referirse al caso. En esa ocasión, diputados mostraron una fotografía en la que aparece la víctima junto a funcionarios de la institución, lo cual fue confirmado por quienes comparecieron.



Consultado sobre el tema, el director de la DIS, Jorge Torres, indicó a Telenoticias que, debido al inicio de la investigación del Ministerio Público, no se referirán al caso para no entorpecer el proceso.



En cuanto a la familia de Samcam, el abogado señaló que aún se mantiene en proceso de recuperación tras el homicidio. Añadió que tanto ellos como otros exiliados están a disposición de la Fiscalía para colaborar en la investigación por el presunto incumplimiento de deberes.