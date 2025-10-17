DIS investiga amenaza de tiroteo enviada por correo a la UCR

La Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) se encuentra tras la pista del usuario que envió una amenaza de tiroteo por correo electrónico a la Universidad de Costa Rica (UCR), lo que obligó a suspender todas las actividades académicas en sus sedes a nivel nacional este jueves.

Funcionarios de la DIS se presentaron esta mañana en las inmediaciones del campus universitario para indagar sobre el mensaje recibido por personal administrativo, en el que se advertía sobre un posible ataque armado.

El mensaje, firmado por un supuesto integrante de un grupo llamado “764”, decía:

“Pertenezco a un grupo de internet llamado 764 y les informo que estoy a punto de realizar un ataque armado en una institución de la UCR. Iré armado con dos pistolas y cuchillos. Mataré a tanta gente como sea posible y luego me suicidaré. Esta es mi venganza por todo el daño que me causaron. Todos ustedes sufrirán como yo sufrí.”

Tras una reunión de emergencia, las autoridades universitarias ordenaron la evacuación del recinto como medida preventiva. Aunque no se registró ningún incidente violento, la DIS y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantienen abierta una investigación para determinar el origen del mensaje y la posible presencia del grupo 764 en el país.

¿Qué se sabe del grupo 764?

Se trata de una red criminal internacional que opera principalmente en internet. Está compuesta por individuos que manipulan y extorsionan a menores de edad, incitándolos a realizar actos peligrosos, violentos o de índole sexual. Además, promueven ideologías extremistas y han sido vinculados a casos reales de violencia, autolesiones e incluso homicidios.

Autoridades como el FBI consideran al grupo una amenaza grave y han arrestado a varios de sus líderes. Operan a través de redes sociales, videojuegos y plataformas de mensajería como Discord, donde también se habría difundido uno de los mensajes relacionados con esta amenaza.

En abril de este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre la detención de dos de sus principales cabecillas, calificando al grupo como una red de “extremistas violentos nihilistas”, es decir, con ideologías que rechazan todo principio religioso, político o social.

Pedro Navarro, director de Servicios Generales de la UCR, confirmó a Telenoticias que el OIJ mantiene una investigación activa sobre el caso.

Las autoridades universitarias solicitaron a la comunidad estudiantil mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Rectoría.