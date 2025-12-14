Dirigente Silvia Bolaños estará en el Comité Jurídico de la FIFA

La federativa Silvia Bolaños estará en el Comité Jurídico de la FIFA en el periodo 2025-2029.

Así lo dio a conocer la propia Bolaños, quien llegó al Comité Ejecutivo de la Federación cuando era presidenta de Puntarenas FC.

El cargo quedará formalmente instalado en la Ceremonia inaugural el 16 de diciembre en Doha, Qatar.

“Agradezco profundamente a Dios, porque creo firmemente que Él es quien abre y cierra caminos y nos pone donde él considera podemos ser luz. Estoy convencida de que esta designación es para Su gloria; Él me lleva de su mano, porque Él camina conmigo”, comentó Bolaños.

Desde la óptica de la federativa, este ha sido “un año de puertas abiertas en mi vida, y sé que así continuará mientras Dios siga guiando mis pasos”.

“Recibo este nombramiento con enorme gratitud y humildad. Ser miembro del Comité Jurídico de FIFA es una distinción que me honra a mí, a mi familia y espero hacer lo correcto y necesario para que también a mi país”, concluyó.