Directora de colegio en Roca Quemada de Alto Chirripó gana premio a docente del año

Helen Villanueva Vargas recibió el premio Mauro Fernández Acuña, el máximo galardón que otorga el país a un docente en Costa Rica por su trabajo en el sector educativo en favor de la comunidad estudiantil.

Según las autoridades educativas, el premio reconoce el compromiso, la innovación y el amor por la educación pública como directora del Liceo Rural Roca Quemada en Alto Chirripó. Esta comunidad indígena está ubicada a unos 60 kilómetros del centro de Turrialba, en la alta montaña.

El reconocimiento premió el esfuerzo de Villanueva para garantizar el acceso a la educación de la comunidad con iniciativas como el transporte adaptado para estudiantes indígenas, albergues para quienes viven lejos y apoyo a madres estudiantes para que puedan continuar sus estudios. ﻿

"Para mí eso es muy bonito porque nos ayuda mucho y más que yo camino bastante para venir al colegio, entonces nos ayuda porque así descansamos días y no caminamos todos los días", explicó una de las estudiantes beneficiadas con la iniciativa de la directora.

La funcionaria premiada se mostró emocionada ante el galardón y reconoció el trabajo de las 24 comunidades indígenas que buscan preservar la historia y legado al tiempo que contribuyen al desarrollo educativo nacional.

"Es un honor y este reconocimiento trasciende lo individual. Es el trabajo articulado de comunidades, estudiantes, instituciones públicas que trabajaron para un mismo propósito, garantizar una educación equitativa, pertinente e inclusiva. Por esta razón, este galardón reconoce a mis estudiantes, quienes a pesar de caminar más de seis horas para estudiar, siguen adelante", agradeció Villanueva durante la conferencia de prensa de este miércoles en Casa Presidencial, donde recibió el galardón.

La galardonada, quien es parte de la comunidad cabécar, hizo énfasis en el trabajo en equipo como la receta para el progreso y para conseguir los objetivos, aunque por un momento parezca una proeza lograrlo.

"Y deseo aprovechar el momento para mandarle un mensaje a las mujeres. No es que podamos liderar, tenemos la capacidad y el compromiso para hacer un buen trabajo. Y a las instituciones, y a las instituciones públicas, seguir articulando labores mediante un servicio real y vocación", resaltó la directora del Liceo Rural de Roca Quemada.

Además de una medalla, también recibió cuatro millones de colones en efectivo que serán invertidos en la comunidad educativa para mejorar las condiciones económicas de la zona.

El premio fue otorgado tras estudiar 36 postulaciones, con 27 que cumplían la totalidad de los requisitos.