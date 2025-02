Director OIJ sobre homicidios: “Lucha tiene que ser contra criminales y no entre instituciones”

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, hizo un llamado a la unidad entre las instituciones del país para enfrentar la creciente ola de homicidios.

La reacción llega ante los constantes ataques del Poder Ejecutivo contra el Judicial y Asamblea Legislativa, y tras los más de 108 homicidios que registra el país en los primeros 43 días de 2025.

Además, este martes, durante la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, rechazó la invitación que le hizo el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, para definir una nueva agenda de seguridad.

"No podemos estar en una lucha interna entre diferentes instituciones del país, por señalar a unos o a otros. Si hay alguien que señalar, es a los grupos criminales y empezar esa lucha contra ellos", declaró Zúñiga.

El jefe policial advirtió que los homicidios han aumentado de manera sostenida y que las estadísticas lo respaldan. Según el director del OIJ, hay cinco factores clave que deben abordarse para mejorar la situación de seguridad en el país.



El primer factor es la “cohesión de discurso” entre las autoridades y la sociedad. Destacó la importancia de enfocar los esfuerzos en combatir la criminalidad en lugar de dividirse en disputas internas.



El segundo punto es el fortalecimiento de las capacidades de los cuerpos policiales. “No solamente es dinero, es un tema de que las herramientas y los insumos que se tengan se puedan utilizar, las patrullas que puedan estar funcionando”, explicó Zúñiga.

"Otro factor fundamental es el control penitenciario. Nada hacemos con tomar a las personas, ponerlas en prisión preventiva o enviarlas ya un buen tiempo a prisión si se sigue dando esta situación de que no se determina tan fácilmente ese control penitenciario, porque algunos cabecillas de grupos criminales continúan dirigiendo operaciones desde la cárcel", comentó Zúñiga.

Asimismo, el control territorial es esencial para evitar que las personas crean que pueden actuar impunemente en las calles. Destacó que, aunque estas no son funciones propias del OIJ, han asumido labores de control territorial en colaboración con otros cuerpos policiales.



El cuarto aspecto crucial es la exclusión social. El director de la Policía Judicial alertó sobre la preocupante cantidad de jóvenes, en zonas como Limón y Puntarenas, que no terminan la educación secundaria, lo que los empuja hacia la informalidad y los hace vulnerables al reclutamiento por parte del crimen organizado. Dijo que cada vez se están obteniendo más jóvenes para poder realizar estas labores de criminalidad a una edad más corta.



Finalmente, manifestó que la reforma de leyes es necesaria, aunque su impacto sería a mediano plazo. Explicó que, aunque la prisión preventiva es importante, no es la solución final, ya que a pesar de haber encarcelado a más de 500 criminales en el 2024, los homicidios continúan en aumento.

"No quisiéramos llegar a la marca de mil asesinatos a final de año, pero se tienen que hacer acciones contundentes. La precampaña electoral podría dificultar la unidad necesaria para combatir la violencia.