Director jurídico de CCSS tras crítica de Chaves: “No nos enredan los señalamientos adversos”

El director jurídico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Gilberth Alfaro, negó que en su despacho exista presión, pese a las críticas que le ha hecho públicamente el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Durante una comparecencia ante una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, este martes, el abogado fue consultado directamente sobre las declaraciones que dio el mandatario el 4 de setiembre pasado, cuando pidió una investigación contra la Dirección Jurídica por un criterio emitido en relación con una propuesta para que la institución venda medicamentos a través de “alianzas estratégicas”.

"A nosotros se nos han hecho consultas sobre el tema de medicamentos y, tengo que decirlo así, la Dirección Jurídica no se ha sentido presionada porque tenemos muy claro el trabajo que tenemos que hacer. No falta quien vea con muy buenos ojos y halague lo que hacemos. Tampoco nos enredan los halagos ni tampoco los señalamientos adversos. Tenemos claro lo que tenemos que hacer. Siempre hay quien dice: 'Ah, magnífico'. 'Pero bueno, magnífico, no va, no podemos darle un visto bueno'. Hay quien también lo reprocha", respondió Alfaro.