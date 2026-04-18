Director del hospital de Puntarenas asegura que no hay investigación penal en su contra

Respecto a una información divulgada por Telenoticias el pasado 14 de abril y relacionada con la apertura de una investigación por parte de la fiscalía por presuntos favorecimientos en el hospital de Puntarenas, el señor Randall Álvarez Juarez, director de dicho centro médico, envió un derecho de respuesta en el que indica que no hay una investigación penal en su contra, pues la pesquisa judicial fue abierta contra ignorado y no contra alguien en particular.

Además, señala que sus actuaciones han estado orientadas a garantizar la atención dirigente y transparente de las denuncias y a la vez desmiente que no se hayan dado, desde la dirección general, atención a señalamientos y preocupaciones externadas por otros médicos.

Álvarez, quien actualmente separado de su cargo por decisión de la CCSS, señaló que la medida administrativa no constituye ni sanción ni imputada, ni guarda relación con la investigación penal anteriormente señalada.





