Director del Hospital de Niños insiste en que ellos no gestionan adopciones de bebé abandonado en Hatillo

El director general del Hospital Nacional de Niños, doctor Carlos Jiménez Herrera, reiteró este viernes que la institución no tiene competencia en los procesos de adopción ni en la asignación de nombre del recién nacido que fue abandonado en un basurero clandestino en Hatillo 4, San José.

Según explicó a Teletica.com, esas gestiones corresponden a otras entidades del Estado, con las que actualmente se trabaja de manera interinstitucional.

"El menor, de pocos días de nacido, tiene una evolución normal y continúa bajo el proceso de investigación social, en coordinación con el Ministerio Público y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI)", comentó Jiménez.

El centro médico confirmó que ha recibido decenas de llamadas de personas interesadas en adoptar al bebé; sin embargo, insistió en que únicamente cumple funciones de atención médica y protección inmediata.



Además, sobre el deseo del oficial de la Fuerza Pública Francisco Quirós, quien rescató al recién nacido del basurero, de visitar al menor, el hospital informó que "existe un protocolo estricto de privacidad y protección para casos de esta naturaleza, por lo que las visitas se encuentran restringidas".



El rescate ocurrió la mañana del miércoles, cuando Quirós y otro oficial atendieron una alerta por el llanto de un bebé en un botadero cercano al antiguo Rancho Guanacaste, a un costado del río.

El recién nacido fue localizado en condiciones críticas, con la ropa mojada y aun con el cordón umbilical. Se estima que tenía entre cuatro y cinco días de haber nacido.



El bebé fue trasladado inicialmente a la Clínica Solón Núñez para su estabilización y luego remitido al Hospital Nacional de Niños, donde permanece bajo observación.

Paralelamente, las autoridades judiciales y el PANI mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias en que fue abandonado.

