Director de Emergencias de Cruz Roja: "Operamos bajo números rojos"

“Es importante que entiendan que nosotros no pertenecemos al Gobierno. Nosotros somos auxiliares de los poderes públicos, somos una organización sin fines de lucro. No somos más que un grupo de personas que se unen bajo principios fundamentales humanitarios para servir, pero que no recibimos, no nos paga la Caja, no nos paga el Instituto Nacional de Seguros, no nos paga el Gobierno, tenemos que buscar medios alternativos”, agregó.