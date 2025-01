Director de ‘7 Días’ advierte que circula en redes video falso con su imagen

El director de Teletica.com y 7 Días, Rodolfo González, no está promocionando un medicamento contra la diabetes.

Esta aclaración se da luego de que se viralizara en redes sociales un video alterado que utiliza su imagen.

El contenido adquiere cierto grado de credibilidad, ya que utilizan el set del programa En Profundidad. Con inteligencia artificial (IA), simulan la voz del periodista para que parezca que promociona un fármaco contra la enfermedad crónica.

​"Lastimosamente, la inteligencia artificial puede ser utilizada para miles de cosas buenas, pero también para algunas otras reprochables, y precisamente uno de los malos usos de la IA que está tomando fuerza es el generar contenido falso y ser distribuido en redes sociales. Es una pena que esto será cada vez más común y con el tiempo más difícil de detectar.

"Acerca del caso particular, se tomó mi rostro para poner un audio falso. No conozco al supuesto doctor que menciona el video, ni conozco de ningún tratamiento mágico para la diabetes. Me encantaría que algún día se encuentre un tratamiento que revolucione el combate a esa enfermedad, pero por el momento lo único que puedo asegurar es que alguien está usando el rostro de periodistas o generadores de opinión para impulsar noticias falsas", subraya el director de este medio.