Directivo de Fedefútbol dice que entidad pagará un cuarto de millón de dólares por fallido juego contra Irak

Lo voto en contra porque a la hora que se tomó el acuerdo de ir a Irak a hacer ese partido amistoso de preparación, el presidente don Rodolfo (Villalobos) justificó que todo estaba en orden, en ese momento dijo que no se le iban a sellar los pasaportes a los jugadores. Tal vez, otros más y yo más hicimos referencia que eso no era normal porque uno debe entregar el pasaporte, eso es una práctica normal.

Si se nos dice que la culpa es de las autoridades locales, yo relaciono eso con que la responsabilidad es del otro lado, de Irak, de las autoridades de la frontera y me resulta ilógico que se tenga que pagar, si no se permitió el ingreso.

Antes de eso, a mí no me parecía lógico que nuestra federación tuviera que perder un dinero de un amistoso que estaba pactado. Me parecía que podría haber alguna especie de conflicto al contratar una firma de los hermanos Pachón, pues uno estaba relacionado con la contratación de Suárez. Ante esa situación, yo consideré injusto que gente que había comprado la entrada se quedara en el estadio y no pudieran ver la presentación del equipo. Cuando se planea una cosa, tiene que ser bien planeada.

Tendría que verificarlo, ellos mismos fueron los de los otros amistosos ante Corea y Uzbekistán, eso se me indicó, no tengo contrato de esos partidos para dar fe.

El trato fue normal, no hubo irrespeto, simplemente hay cosas en los órganos que suceden y esta es una de esas. No hubo mayor problema, yo expongo y si la votación queda 10-1 o como sea no hay problema. Siempre he sido muy respetuoso, en otras ocasiones se dan discusiones más fuertes, en esta no.