Dirección Jurídica de CCSS denuncia penalmente contrato con ICE para desarrollo del EDUS

Los denunciantes indicaron que el trámite es contra ignorado, "con la finalidad de que se investiguen los hechos que se exponen y se valore si estos podrían o no ser constitutivos de algún tipo penal".

La presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, justificó razones jurídicas para no extender dicha contratación con el instituto, como sí ocurrió en años anteriores.

Luego de ello, concluyeron que, si bien es cierto la modificación fue aprobada por la Junta Directiva, pese a no tener los requisitos previos necesarios, esta no se formalizó mediante el procedimiento de adenda correspondiente, por lo cual no cuenta con el procedimiento necesario para su materialización y consecuente entrada en vigencia.