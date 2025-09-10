Diputados resellan proyecto que facilita allanamientos policiales las 24 horas del día

La Asamblea Legislativa reselló el proyecto de ley que facilita los allanamientos policiales las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Este proyecto había sido vetado meses atrás por el presidente Rodrigo Chaves, alegando razones de constitucionalidad.

Fueron 43 diputados los que se inclinaron por apoyar el resello, el cual solo necesita 38 para salir adelante. Ninguno de los presentes voto en contra.

El resello es la posibilidad que tiene la Asamblea de superar el veto presidencial que reciba un proyecto aprobado en segundo debate.

La ley es una reforma al artículo 193 del Código Procesal Penal que facilita expresamente que estos allanamientos se pueden hacer las 24 horas del día.

El siguiente paso es enviar el proyecto a la Sala Constitucional.

Algunos especialistas en Derecho Penal sostienen que la reforma no era necesaria, pues ya la legislación lo permite, siempre y cuando esté bien justificado por la autoridad judicial con un motivo de urgencia.