Diputados piensan sacrificar recursos para niñez y vivienda, a cambio de pensiones

Diputados se dividen entre sacrificar recursos para la niñez y vivienda social, a cambio de garantizar las pensiones no contributivas.



Un nuevo debate ocupa la Asamblea Legislativa, los diputados se dividen entre garantizar el dinero para el funcionamiento de Cen-Cinaí y bonos de vivienda, o sacrificar esos recursos para priorizar el pago de pensiones.



Ante la falta de recursos para garantizar el pago de las pensiones del régimen no contributivo durante lo que resta del año, diputados del gobierno proponen trasladar 70 mil millones de colones de otros programas sociales.



La propuesta contempla un recorte de 40 mil millones de colones al Cen-cinai y otros 30 mil millones destinados a bonos de vivienda.



El oficialismo justifica los recortes debido a la caída en la tasa de natalidad.



Sin embargo, no todos coinciden y es aquí donde aparece la otra cara de la moneda.



La justificación sobre la caída en la tasa de natalidad tampoco es de recibo por quienes se oponen a los recortes.



El debate se centra entre las prioridades, algunos consideran que los recortes no deben ser sociales y otros, que las prioridades cambiaron.

