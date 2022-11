Diputados piden a Sala Constitucional detener cobro del marchamo 2023

Por Yessenia Alvarado | 22 de noviembre de 2022, 20:26 PM

Los diputados del Partido Liberal Progresistas (PLP) presentaron una acción de inconstitucionalidad para detener el pago del marchamo 2023.

"Estamos alegando algo que no ha sido discutido, que es la certeza jurídica y la aplicación del principio de legalidad en materia tributaria, porque tanto la base imponible y la tarifa no son claras para el contribuyente y Hacienda tiene una discrecionalidad inmensa y de ahí es que el vehículo que tiene hoy no sabe cuánto pagará el próximo año", comentó el legislador Jorge Dengo.

Además, los diputados proponen un cambio definitivo en la formulación del cobro del marchamo, de manera que se evite un aumento cada fin de año. (Ver video adjunto)

"Queremos evitar que pasen cosas que hemos visto, qué carros entre más viejos, según Hacienda, se vuelven más valiosos, Costa Rica debe ser el único país del mundo donde sucede eso", aseguró Eliécer Feinzaig.



Y agregó: "Los proyectos de ley para reformar el sistema de cálculo y cobro de marchamo y la Acción de Inconstitucionalidad para parar el cobro abusivo que se está haciendo y que este año ha sido mucho más evidente".

Además, los legisladores proponen que no se cobre el impuesto de ventas sobre esta tarifa.



"Encontramos que no hay valor agregado alguno en un seguro que realmente no funciona como seguro a la hora que hay un siniestro y que solo se puede comprar a una institución del estado y que tiene que ser de forma obligatoria, este seguro se ha convertido en una carga para el ciudadano", añadió Dengo.