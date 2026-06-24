Diputados oficialistas ven viable propuesta de oposición sobre oro de Crucitas

Los diputados del gobierno aseguraron que no se oponen a la propuesta de la oposición para “tokenizar” el oro de Crucitas.

Tras la gira realizada a la zona, las autoridades adquirieron el compromiso de sentarse a buscar una solución para el proyecto en las próximas semanas.

La fracción oficialista confirmó que aceptó la solicitud del Partido Liberación Nacional (PLN) para reunirse este viernes y analizar alternativas sobre el futuro del área.

La oposición busca implementar un modelo que permita colocar el oro de Crucitas mediante tokens digitales, una práctica que ya se ha realizado en países como Brasil.