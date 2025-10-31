Diputados avanzan en proyecto para descongelar pensiones de 30 mil jubilados del Magisterio

Un proyecto de ley que busca descongelar las pensiones de más de 30 mil jubilados del Magisterio Nacional, afectadas por la regla fiscal desde 2020, avanzó este jueves en la Asamblea Legislativa.

La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó de forma positiva el expediente, que propone restituir los ajustes automáticos por costo de vida a los pensionados del Régimen Transitorio de Reparto administrado por JUPEMA.

Desde la aprobación de la reforma fiscal en 2018, dichos incrementos quedaron suspendidos cuando el panorama económico del país se considera estrecho, lo que ha impactado directamente a miles de docentes retirados.

El dictamen fue aprobado con seis votos a favor y tres en contra. Ahora, el proyecto pasará al plenario legislativo para su discusión final.

De ser aprobado en segundo debate, se restablecerán los ajustes por costo de vida sin generar impacto fiscal, beneficiando a miles de jubilados que cotizaron durante años para acceder a esta pensión.