Diputados allanan camino a rebaja de marchamo 2021

Este miércoles, los diputados allanaron el camino a un proyecto de ley para rebajar el monto que pagarán los dueños de vehículos por el marchamo 2021.

Con 39 votos a favor y 11 en contra, se aprobó una moción para dispensar de trámite el expediente dictaminado en la Comisión de Asuntos Económicos.

De esta forma, el Plenario Legislativo ahorrará tiempo y únicamente votará la iniciativa.

"Tenemos que agilizar este trámite, tiene que estar votado antes del 1° de noviembre. Es un proyecto que impacta, ayuda a la mayoría de los costarricenses. Debe quedar claro que es únicamente para este año, los costarricenses están pasando por una situación sumamente difícil", externó la diputada Karine Niño del Partido Liberación Nacional (PLN).

¿Qué propone el proyecto?

El texto establece la rebaja del 50% para todos los vehículos particulares y de carga liviana cuyo valor sea menor a ₡20 millones.



Esa disminución sería de 25% cuando el valor fiscal vaya de ₡20 millones a ₡50 millones.



Finalmente, los automotores con un valor superior a ₡50 millones tendrían un rebajo de 5%.



En el caso de las motocicletas, se les exonera del pago del impuesto al valor agregado regulado por la Ley 9635 en el pago del marchamo 2021. El transporte remunerado de personas modalidad taxi, rutas regulares o servicios especiales (Turismo, Estudiantes, Ocasionales) cancelará el 70% del canon del Consejo de Transporte Público el próximo año.

¿Y los diputados?

Tras la dispensa del trámite, los diputados se enfrascaron en una discusión sobre la conveniencia de que los diputados y otros miembros de los Supremos Poderes queden excluidos del beneficio.

Según Roberto Thompson, del PLN, hay una moción consensuada para evitar que los legisladores reciban la rebaja en sus vehículos personales "tanto inscritos a su nombre como en sociedades donde tengan participación".



"Igual a otros jerarcas públicos, miembros de juntas directivas y otro tipo de jerarcas como Contralora, Defensora, miembros del Tribunal Supremo de Elecciones, la Corte Suprema de Justicia. De manera que existe un compromiso para incorporar esa moción al texto final", agregó Thompson.

"Ojalá Servicios Técnicos nos pudiera dilucidar un poco para evitar problemas con la Fiscalía el día de mañana, si esta moción no pasara, en el sentido de si estamos legislando o no en beneficio propio porque esto sí sería muy preocupante; por cosas tan pequeñas como esas ahora hacen una cacería de brujas terrible", advirtió el independiente Erick Rodríguez.

Esa posición fue respaldada por la verdiblanca Yorleny León, quien compartió con sus colegas una preocupación personal.

"En mi caso particular yo me estaría viendo beneficiada con este proyecto de ley porque los vehículos, en el caso de mi familia, están a nombre de mi esposo. Me parece una barbaridad, ni mi esposo ha perdido el trabajo ni yo, dichosamente tenemos condiciones para pagar el 100% del marchamo", aseguró.