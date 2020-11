Diputados adelantan rechazo a propuesta de aumento del IVA

Los diputados de diferentes bancadas adelantaron hoy su rechazo a la propuesta de aumentar el impuesto de valor agregado para la canasta básica, educación y salud privada y los seguros.



La propuesta fue presentada este miércoles por el presidente Carlos Alvarado en la mesa de diálogo del Gobierno con los diferentes sectores.

La idea del Ejecutivo es elevar todos estos bienes y servicios al 13%. Actualmente la canasta básica paga un 1%, la salud 4% y la educación privada está exenta. En los seguros el porcentaje varía según su finalidad.

En el caso de la canasta básica, la defensa del mandatario es que hoy están exentos del pago del tributo todos los estratos sociales, por lo que hay una pérdida importante en la recaudación con una medida que está pensada para ayudar a las poblaciones más vulnerables.

De esta forma, la propuesta pretende que la canasta básica pague el 13%, pero los primeros cuatro deciles (ingresos inferiores al medio millón) recibirían de vuelta el impuesto pagado, permitiendo que sean los hogares de mayores ingresos los que asuman el aumento.

Otra iniciativa fue gravar solo la canasta básica con un 7%. Ninguna de las dos prosperó, ni tampoco cayeron bien en Cuesta de Moras.

“Desde ya anuncio que no voy a apoyar con mi voto este tipo de ocurrencias del PAC, ya es suficiente que a este Gobierno a falta de creatividad lo único que proponga es en plantearle más impuestos a la clase media y pobre de este país”, dijo la liberacionista Franggi Nicolás.

“Indignación extrema causa semejante propuesta en medio de crisis económica que atravesamos los costarricenses. Cómo se le ocurre al gobierno PAC que apoyaremos poner más cargas tributarias al pueblo”, planteó el bloque independiente Nueva República en un comunicado de prensa.

“Qué lamentable es escuchar al Ejecutivo que piensa subir el IVA de la canasta básica, de 1% a un 13% y hasta un 13% educación privada y salud, cuando fue una lucha de Restauración Nacional el oponernos y hacer que esto se redujera lo más que nosotros pudimos.

“El país no necesita esto, el país lo que necesita es generar empleo para que así los costarricenses podamos cumplir con las cargas tributarias, que es lo que requiere el país. Nos vamos a oponer”, aseguró la jefa de fracción de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez.

“Es increíble que en este momento que estamos ayunos de propuestas serias para reactivación económica, que no hay solución para el desempleo, que seguimos aumentando los índices de pobreza y pobreza extrema se atreva el Gobierno de la República a pensar en un incremento de impuestos y mucho menos en la canasta básica. Ya los costarricenses no dan más, yo no sé qué es lo que pretende este Gobierno”, dijo la subjefa de fracción del PUSC, Shirley Díaz.

La propuesta del Ejecutivo no fue avalada por el plenario de la mesa de diálogo, que cuestionó que esta iniciativa no fue parte de lo discutido en las jornadas previas.

Alvarado, sin embargo, solicitó no descartar de entrada la propuesta, lo mismo que otras como eliminar la exoneración de renta al salario escolar o gravar salarios y rentas superiores a ₡2.5 millones.

La mesa acordó, sin embargo, solicitarle a Hacienda que realice las proyecciones de cuál sería el impacto y la recaudación que se podría obtener con los aumentos del IVA.