Diputado busca revivir plan para construir túneles falsos en Ruta 32

Los constantes derrumbes y cierres en la Ruta 32, especialmente en el sector del Zurquí, podrían reactivar una vieja propuesta: la construcción de túneles falsos para proteger el paso vehicular.

El dipu﻿tado de Liberación Nacional, Mangell Mc Lean, impulsa un nuevo proyecto de ley que plantea utilizar los recursos provenientes de los peajes para financiar estas obras. Solo en lo que va del año, la Ruta 32 ha permanecido cerrada durante 30 días, generando importantes pérdidas económicas para el país.

La iniciativa también contempla la posibilidad de establecer contratos de hasta 12 años, con el objetivo de agilizar la ejecución y garantizar el mantenimiento de las obras.



