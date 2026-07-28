Diez detenidos por presunta red criminal en cárceles cumplirán un año de prisión preventiva

Diez de las 16 personas detenidas en el caso Dalila cumplirán un año de prisión preventiva por su presunta vinculación con una organización criminal dedicada al ingreso de drogas a centros penitenciarios y otros delitos.

La medida fue ordenada por el Juzgado Penal de Siquirres tras la solicitud presentada por el Ministerio Público.

Las personas enviadas a prisión preventiva tienen los apellidos Lozano, Monge, Sánchez, Trigueros, Díaz, Sánchez, Jarquín, Grant, Francis y Mendoza.

El juzgado impuso medidas cautelares no privativas de libertad por un año contra otras seis personas. Sus apellidos son Méndez, Porras, Paniagua, Velásquez, Pérez y Mora.

En el caso de las primeras cinco personas de este segundo grupo, las medidas incluyen impedimento de salida del país, firma cada 15 días y domicilio fijo. También tienen prohibición de mantener contacto con imputados o testigos del caso. Además, no podrán acercarse a menos de 300 metros de ningún centro penitenciario. También tienen prohibición de cometer nuevos delitos.

Para la persona de apellido Mora, el juzgado ordenó impedimento de salida del país y firma mensual. También suspendió el ejercicio de su cargo en cualquier centro penitenciario.

Mora tampoco podrá mantener contacto con imputados de la causa. Además, tiene prohibido acercarse a menos de un kilómetro de cualquier centro penitenciario.

Las detenciones ocurrieron el pasado 21 de julio durante un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), bajo la coordinación del Ministerio Público.

El operativo, denominado caso Dalila, incluyó decenas de allanamientos en Limón, San José, Alajuela, Liberia y centros penitenciarios. La información oficial sobre el número de diligencias reportó 37 allanamientos en el operativo inicial y 38 diligencias en la comunicación posterior del Poder Judicial.

La investigación se extendió durante aproximadamente dos años. El OIJ vincula a la estructura con homicidios, tráfico de drogas y el ingreso de estupefacientes y dispositivos electrónicos a cárceles.

El OIJ mantiene abierta la investigación. Las autoridades buscan determinar la participación de otras personas y establecer si existen más homicidios relacionados con el caso Dalila.



