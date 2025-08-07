Diésel sube y gasolinas bajan levemente a partir de este jueves

A partir de la medianoche, los consumidores notarán un nuevo ajuste en los precios de los combustibles. El diésel será el más afectado, con un aumento de ₡32 por litro, mientras que las gasolinas experimentarán una leve disminución.

Según lo establecido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), el precio por litro de gasolina súper bajará ₡2, quedando en ₡664. La gasolina regular descenderá ₡8, para ubicarse en ₡643.

Por el contrario, el litro de diésel subirá a ₡557, acercándose nuevamente a la barrera de los ₡600. El gas licuado de petróleo también sufrirá un fuerte aumento: el cilindro de 25 libras pasará de ₡7.210 a ₡7.284, con un incremento de ₡74.

Estos ajustes reflejan el impacto de factores internacionales como conflictos bélicos y tensiones geopolíticas, que inciden directamente en el comportamiento del mercado petrolero.

Ante este escenario, las autoridades instan a la población a estar atenta a la aplicación correcta de las tarifas en estaciones de servicio y comercios. Si detecta irregularidades, puede denunciar a través del número 800-ARESEP o vía WhatsApp al 8782-7467.