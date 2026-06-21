Diagnósticos de cáncer de riñón aumentaron 18% en un año

Por: Paola Zamora

Este 18 de junio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Riñón, una enfermedad que con frecuencia se detecta cuando ya presenta síntomas.

Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social revelan que los diagnósticos pasaron de 3.503 en 2024 a 4.134 en 2025, lo que representa un aumento del 18%. En promedio, se registran 10 casos diarios.

Entre las principales señales de alerta figuran el dolor persistente en la espalda baja y los cambios en la orina, por lo que los especialistas recomiendan no ignorar estos síntomas.

Además, la obesidad es uno de los principales factores de riesgo y puede duplicar las probabilidades de desarrollar esta enfermedad. Los expertos recomiendan mantener una alimentación saludable y limitar el consumo de productos ultraprocesados para proteger la salud de los riñones.

Según datos del INEC, más de 2.000 personas fallecieron por cáncer de riñón entre 2021 y 2025. Por ello, los especialistas insisten en la importancia de la prevención y la detección temprana para mejorar las posibilidades de tratamiento y supervivencia.