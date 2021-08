Diagnóstico de COVID-19 paralizó el Aeropuerto Tobías Bolaños por casi dos horas

El Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, ubicado en Pavas, estuvo paralizado durante casi dos horas debido a que uno de los controladores aéreos, quien estaba en funciones, recibió un diagnóstico positivo de COVID-19.

Así lo confirmó el director general de Aviación Civil, Álvaro Vargas, tras una consulta de Teletica.com.

Desde las 11:00 a. m. y hasta las 12:40 p. m. se procedió al cierre del espacio aéreo, mientras se cumplía con el protocolo de desinfección de la zona de trabajo.

Vargas indicó que no tiene detalle de cuántas operaciones se vieron afectadas, ya que durante la mañana no había programados vuelos regulares de aerolíneas, sino vuelos no programados de escuelas de aviación.

Según el director de Aviación Civil, tanto la persona que dio positivo en la prueba de COVID-19 como un operador aéreo más tendrán que cumplir la orden de aislamiento emitida por el Ministerio de Salud.

El turno de la tarde ingresó sin ningún inconveniente, aseguró Vargas, por lo que el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños ahora opera con normalidad.