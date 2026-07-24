"Diablo" ya está en celdas judiciales en San José: vea aquí su llegada

El hombre más buscado de Costa Rica, Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", ya se encuentra en San José.

Arias fue trasladado desde Sarapiquí, Heredia, en el vehículo conocido como "La Bestia", luego de su captura durante un amplio operativo.

Un equipo de Telenoticias siguió la caravana que ingresó a los Tribunales de Justicia, en el centro de la capital, donde había un amplio despliegue policial. En las imágenes se observa el momento en que el detenido baja del carro blindado y entra al edificio donde se ubican las celdas judiciales.

La detención de "Diablo" ocurrió la madrugada de este viernes en el sector de San Bernardino de Sarapiquí, Heredia. El operativo comenzó a las 5 a. m. y contó con la participación de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la Judicatura.



Michael Soto, director interino del OIJ, calificó el procedimiento como una operación policial compleja. El despliegue incluyó al grupo táctico del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), la Unidad de Vigilancia y Seguimiento y la oficina de Crimen Organizado.



Durante el operativo se registró un fuerte intercambio de disparos durante aproximadamente una hora. Cinco oficiales del OIJ resultaron heridos.



En total, siete personas resultaron heridas. Dos permanecen en condición urgente y una se encuentra en condición crítica.



En el sitio también fue detenido alias "Tan", señalado como líder del sector de Batán y vinculado con una gran cantidad de homicidios. Además, murió un hombre identificado como Ríos Oconitrillo, conocido como "Coco Guácimo". El sujeto murió tras un intercambio de disparos con oficiales tácticos.



Durante el allanamiento, los agentes localizaron cinco fusiles de guerra de alto calibre, entre ellos un FAL y armas AK-47. También decomisaron tres pistolas.

