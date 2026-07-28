"Diablo" se reunió con agentes de DEA antes de audiencia de medidas cautelares, revela fiscal

Alejandro Arias, mejor conocido como "Diablo", se reunió con agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos antes de la audiencia de medidas cautelares que enfrentó el lunes y fue por eso que tuvo que ser trasladado con anterioridad a la cita.



De esa manera lo dio a conocer el fiscal general Carlo Díaz durante una conferencia de prensa celebrada la tarde de este martes en la Corte Suprema de Justicia.

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