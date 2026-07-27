“Diablo” sale de La Reforma para audiencia de medidas cautelares: así fue el traslado

Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", salió este lunes del Centro Penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, rumbo al 1° Circuito Judicial de San José, en Barrio González Lahmann. El detenido enfrenta una audiencia de solicitud de medidas cautelares.

El traslado comenzó antes de las 6 a. m. El operativo incluyó dos vehículos conocidos como "La Bestia", al menos tres carros y dos motocicletas (ver video adjunto en la portada).

Oficiales de la Fuerza Pública se ubicaron en las inmediaciones de La Reforma para controlar el tránsito y apoyar el desplazamiento de la caravana.

En el operativo participaron agentes de la Policía Penitenciaria, la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La audiencia contra Arias Monge y Jonathan Pérez, alias "Tan", está programada para este lunes a la 1:30 p. m. La diligencia forma parte del proceso judicial que enfrentan tras su captura el viernes 24 de julio en San Bernardino de Horquetas, en Río Frío de Sarapiquí, Heredia.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, solicitó realizar la diligencia de forma virtual. La petición responde a las condiciones de seguridad relacionadas con el traslado de Arias Monge.

La decisión final sobre la modalidad de la audiencia corresponde al juez penal a cargo del caso.

En esta etapa del proceso penal no se determina la culpabilidad o inocencia de los imputados. El análisis se concentra en la necesidad de aplicar medidas cautelares mientras avanza la causa.