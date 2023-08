Día y hora: Octavos de final del Torneo de Copa iniciarán este martes

San Carlos vs. Santos

Día: Martes 29 de agosto

Hora: 8 p. m.

Estadio: Carlos Ugalde

Árbitra: Marianela Araya

Asistente 1: Marvin Espinales

Asistente 2: Diego Díaz

Cuarto árbitro: Róger Vindas



Liberia vs. Puntarenas

Día: Martes 29 de agosto

Hora: 8 p. m.

Estadio: Edgardo Baltodano

Árbitro: Jonathan Leitón

Asistente 1: Yonathan Obregón

Asistente 2: Elvis Salazar

Cuarto árbitro: Anthony Bravo



Guanacasteca vs. Grecia

Día: Miércoles 30 de agosto

Hora: 3 p. m.

Estadio: Chorotega

Árbitro: José D. Montero

Asistente 1: Félix Quesada

Asistente 2: Aniceto Solís

Cuarto árbitro: Ricardo Montero



Pérez Zeledón vs. Sporting

Día: Miércoles 30 de agosto

Hora: 6 p. m.

Estadio: Municipal Pérez Zeledón

Árbitro: Marco Guido

Asistente 1: Diego Salazar

Asistente 2: Josué Rojas

Cuarto árbitro: Yazid Monge