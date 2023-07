Día y hora: estos son los partidos del fin de semana

La jornada 2:



Sábado 29 de julio



Liga Deportiva Alajuelense vs. Municipal Liberia



Estadio: Alejandro Morera Soto



Hora: 6 p. m.



Puntarenas FC vs. Santos



Estadio: Miguel Ángel “Lito” Pérez



Hora: 7:00 pm



Club Sport Herediano vs. Municipal Pérez Zeledón



Estadio: José Joaquín “Colleya” Fonseca



Hora: 8:30 p. m.



Domingo 30 de julio



Guanacasteca vs. Deportivo Saprissa



Estadio: Chorotega de Nicoya



Hora: 3 p. m.



Sporting F.C vs. San Carlos



Estadio: Ernesto Rohrmoser



Hora: 5 p. m.



Municipal Grecia vs. Cartaginés



Estadio: José Joaquín “Colleya” Fonseca



Hora: 6 p.m.



*Estos partidos en caso de suspensión por cualquier motivo ya iniciado o sin iniciar se reprogramará según lo establecido en el artículo 93 del Reglamento de Competición