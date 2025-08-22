Día y hora definidos: Así se jugará la fecha 5 del Torneo de Apertura

Desde este viernes inician las emociones de la fecha 5 del Torneo de Apertura 2025.

El primer partido traerá un duelo de técnicos mexicanos cuando Pérez Zeledón reciba a Guadalupe FC a partir de las 8 p. m.

Los técnicos aztecas Luis Alberto Orozco de Pérez Zeledón se medirá a Fernando Palomeque de Guadalupe FC.

No es la primera ocasión que ocurre algo similar, pues en el pasado ya se han enfrentado estrategas aztecas en el banquillo: Juan Manuel Álvarez vs. Rafael Bautista Arenas, Francisco Palencia vs. Javier San Román, Mario García vs. Jorge Manrique Islas, además de los cruces entre Islas y Altamirano, García y Altamirano, San Román y García, así como Altamirano contra San Román.

El sábado estará marcado por dos partidos, Puntarenas FC recibiendo al líder invicto Liberia a partir de las 5 p. m. en el retorno del cuadro porteño al Lito Pérez, aunque esta vez sin público.

Por la noche, un tocado Saprissa enfrentará al urgido Sporting FC que tendrá a Minor Díaz ya en el banquillo, marcando su debut, precisamente en una cancha donde no sabe lo que es un triunfo.

Finalmente, las emociones se trasladan el domingo a San Carlos, cuando los norteños reciban al Herediano a partir de lasa 6 p. m.

Geiner Segura y Hernán Medford se enfrentarán por novena ocasión desde el banquillo. En los ocho duelos previos, el técnico florense lleva la ventaja con 3 victorias, por una de Segura y 4 empates.

El Herediano no logra ganar en el estadio Carlos Ugalde desde enero de 2023, cuando se impuso 2-3.

El único compromiso que no se realizará es el de Alajuelense recibiendo al Cartaginés, pues ambos clubes tomaron la decisión de no jugarlo para centrarse en la Copa Centroamericana y será pospuesto para el 3 de setiembre.

Jornada 5:

Pérez Zeledón vs Guadalupe FC

Estadio: Municipal Pérez Zeledón

Fecha: Viernes 22 de agosto de 2025

Hora: 8 p. m.

Puntarenas FC vs Liberia

Estadio: Miguel Ángel “Lito” Pérez

Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025

Hora: 5 p. m.

Saprissa vs Sporting FC

Estadio: Ricardo Saprissa Aymá

Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025

Hora: 8 p. m.

San Carlos vs Herediano

Estadio: Carlos Ugalde Álvarez

Fecha: Domingo 24 de agosto de 2025

Hora: 6 p. m.