Día y hora definidos: Así se jugará la fecha 5 del Torneo de Apertura
Duelo de mexicanos, el regreso del Lito Pérez y un partido que cambia de fecha.
Desde este viernes inician las emociones de la fecha 5 del Torneo de Apertura 2025.
El primer partido traerá un duelo de técnicos mexicanos cuando Pérez Zeledón reciba a Guadalupe FC a partir de las 8 p. m.
Los técnicos aztecas Luis Alberto Orozco de Pérez Zeledón se medirá a Fernando Palomeque de Guadalupe FC.
No es la primera ocasión que ocurre algo similar, pues en el pasado ya se han enfrentado estrategas aztecas en el banquillo: Juan Manuel Álvarez vs. Rafael Bautista Arenas, Francisco Palencia vs. Javier San Román, Mario García vs. Jorge Manrique Islas, además de los cruces entre Islas y Altamirano, García y Altamirano, San Román y García, así como Altamirano contra San Román.
El sábado estará marcado por dos partidos, Puntarenas FC recibiendo al líder invicto Liberia a partir de las 5 p. m. en el retorno del cuadro porteño al Lito Pérez, aunque esta vez sin público.
Por la noche, un tocado Saprissa enfrentará al urgido Sporting FC que tendrá a Minor Díaz ya en el banquillo, marcando su debut, precisamente en una cancha donde no sabe lo que es un triunfo.
Finalmente, las emociones se trasladan el domingo a San Carlos, cuando los norteños reciban al Herediano a partir de lasa 6 p. m.
Geiner Segura y Hernán Medford se enfrentarán por novena ocasión desde el banquillo. En los ocho duelos previos, el técnico florense lleva la ventaja con 3 victorias, por una de Segura y 4 empates.
El Herediano no logra ganar en el estadio Carlos Ugalde desde enero de 2023, cuando se impuso 2-3.
El único compromiso que no se realizará es el de Alajuelense recibiendo al Cartaginés, pues ambos clubes tomaron la decisión de no jugarlo para centrarse en la Copa Centroamericana y será pospuesto para el 3 de setiembre.
Jornada 5:
Pérez Zeledón vs Guadalupe FC
Estadio: Municipal Pérez Zeledón
Fecha: Viernes 22 de agosto de 2025
Hora: 8 p. m.
Puntarenas FC vs Liberia
Estadio: Miguel Ángel “Lito” Pérez
Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025
Hora: 5 p. m.
Saprissa vs Sporting FC
Estadio: Ricardo Saprissa Aymá
Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025
Hora: 8 p. m.
San Carlos vs Herediano
Estadio: Carlos Ugalde Álvarez
Fecha: Domingo 24 de agosto de 2025
Hora: 6 p. m.