Día y hora definidos: Así se jugará la fecha 5 del Torneo de Apertura

Duelo de mexicanos, el regreso del Lito Pérez y un partido que cambia de fecha.

Prensa PFC
Por José Fernando Araya |22 de agosto de 2025, 7:27 AM

Desde este viernes inician las emociones de la fecha 5 del Torneo de Apertura 2025.

El primer partido traerá un duelo de técnicos mexicanos cuando Pérez Zeledón reciba a Guadalupe FC a partir de las 8 p. m. 

Los técnicos aztecas Luis Alberto Orozco de Pérez Zeledón se medirá a Fernando Palomeque de Guadalupe FC. 

No es la primera ocasión que ocurre algo similar, pues en el pasado ya se han enfrentado estrategas aztecas en el banquillo: Juan Manuel Álvarez vs. Rafael Bautista Arenas, Francisco Palencia vs. Javier San Román, Mario García vs. Jorge Manrique Islas, además de los cruces entre Islas y Altamirano, García y Altamirano, San Román y García, así como Altamirano contra San Román. 

El sábado estará marcado por dos partidos, Puntarenas FC recibiendo al líder invicto Liberia a partir de las 5 p. m. en el retorno del cuadro porteño al Lito Pérez, aunque esta vez sin público. 

Por la noche, un tocado Saprissa enfrentará al urgido Sporting FC que tendrá a Minor Díaz ya en el banquillo, marcando su debut, precisamente en una cancha donde no sabe lo que es un triunfo.

Finalmente, las emociones se trasladan el domingo a San Carlos, cuando los norteños reciban al Herediano a partir de lasa 6 p. m. 

Geiner Segura y Hernán Medford se enfrentarán por novena ocasión desde el banquillo. En los ocho duelos previos, el técnico florense lleva la ventaja con 3 victorias, por una de Segura y 4 empates.

El Herediano no logra ganar en el estadio Carlos Ugalde desde enero de 2023, cuando se impuso 2-3.

El único compromiso que no se realizará es el de Alajuelense recibiendo al Cartaginés, pues ambos clubes tomaron la decisión de no jugarlo para centrarse en la Copa Centroamericana y será pospuesto para el 3 de setiembre. 

Jornada 5: 

Pérez Zeledón vs Guadalupe FC

Estadio: Municipal Pérez Zeledón
Fecha: Viernes 22 de agosto de 2025
Hora: 8 p. m. 

Puntarenas FC vs Liberia

Estadio: Miguel Ángel “Lito” Pérez
Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025
Hora: 5 p. m. 

Saprissa vs Sporting FC

Estadio: Ricardo Saprissa Aymá
Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025
Hora: 8 p. m. 

San Carlos vs Herediano

Estadio: Carlos Ugalde Álvarez
Fecha: Domingo 24 de agosto de 2025
Hora: 6 p. m. 

