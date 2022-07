Día Nacional de Lesco: Los tres grandes retos para los no oyentes en Costa Rica

Este martes 19 de julio se celebra el Día de la Lengua de Señas Costarricense (Lesco). Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2011, en Costa Rica viven alrededor de 70.000 personas sordas.



Por lo tanto, esta fecha se presenta como una excelente oportunidad para visibilizar a esta comunidad de la mano de Estefanía Carvajal, activista por los Derechos Humanos de las personas no oyentes y la primera intérprete de Lesco de la Presidencia de la República de Costa Rica.

‘Tef’, como la llaman de cariño sus allegados, es hija de padres sordos y su lengua materna es la Lesco. Desde pequeña, fue la intérprete de sus padres cuando iban a citas médicas o hacían recados institucionales; de adulta, fungió durante ocho años (Administración de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado) como la intérprete oficial del presidente para la comunidad sorda costarricense.

Los tres mayores retos

El primer punto que resalta Carvajal es el audismo, término utilizado para referirse a la discriminación contra las personas sordas, tanto las que se identifican culturalmente como sordas como las que no.

“Eso obviamente se divide en un abanico de situaciones: por ejemplo, no puedo contratarlo porque no sé cómo va a funcionar, porque yo desde mi posición como persona oyente, asumo que esa persona no puede hacer ese trabajo y ni siquiera le he preguntado y probablemente esa persona sorda ya tiene resuelto cómo hacer ese trabajo. O el hecho de tratar de hacer una persona sorda lo más oyente posible porque se tiene el preconcepto de que ser sordos está mal”, explicó Carvajal.