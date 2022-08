Día Mundial de Pueblos Indígenas: Una radiografía de nuestra realidad

Hoy, 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha que se presenta como una gran oportunidad para reconocer y reafirmar la presencia de las poblaciones indígenas en Costa Rica y el estado de sus derechos humanos.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Costa Rica residen más de 104.000 personas indígenas pertenecientes a ocho pueblos: Bribris, Cabécares, Malekus, Chorotegas, Huetares, Ngabes, Bruncas y Terrabas.

De esta población, 36.000 de ellos habitan en 24 territorios indígenas (ver mapa adjunto), los cuales ocupan un 6,7% (3.344 km²) del territorio nacional.

​En nuestro país, oficialmente se reconoce la existencia de seis lenguas indígenas: el bribri, el cabécar, el guaymí, el maleku o guatuso, el boruca o brunca y el térraba, aunque en realidad se hablan ocho, porque con el término "guaymí'' se encierran dos lenguas (el ngabére y el buglére).

El boruca o brunca y el térraba están en proceso de extinción y entre las restantes hay diversos niveles de mantenimiento, que varían incluso de una comunidad a otra.

La autora, Carmen Rojas Chaves, en su libro "La enseñanza de las lenguas indígenas en Costa Rica", asegura que, por esta razón, los niños ingresan a la escuela con diferentes niveles de conocimiento y uso de su lengua autóctona y del español.

"Un 50% es monolingüe en la lengua indígena, no habla español o no lo hace de manera funcional; un 40% son monolingües en español, es decir, no hablan ninguna lengua indígena y un 10% posee un bilingüismo coordinado, es decir, se comunica fluidamente con igual eficiencia y eficacia en ambas lenguas. En el presente, todas las lenguas indígenas muestran un gran debilitamiento en relación con los siglos pasados, situación que va de la mano con la declinación, e incluso, la pérdida de muchos de los rasgos culturales propios de los pueblos indígenas", escribe Rojas.