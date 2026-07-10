Día, hora y lugar: Todos los detalles del repechaje entre Escorpiones y Guadalupe

El repechaje entre Escorpiones y Guadalupe FC para ascender a Primera División y suplir a Liberia será el sábado 18 de julio a las 7 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

Las entradas estarán disponibles a partir de este sábado 11 de julio a través de Specialticket y tendrán un precio de ₡3.000.

El Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol decidió el miércoles anterior la realización de esta repesca para definir el club que llegará a la máxima categoría, luego de que Liberia se quedara sin aval del Comité de Licencias.

Ahora, los liberianos indicaron en un comunicado de prensa, que buscarán el proceso de licenciamiento en Liga de Ascenso.

Por su parte, los clubes de Escorpiones y Guadalupe llegaron al repechaje, debido a que los primeros fueron los subcampeones de Segunda División y los guadalupanos los recién descendidos.

"Fue una decisión difícil porque fue atípico, nunca nos había sucedido pero teníamos que llegar a una decisión, pero seguimos las mejores practicas internacionales, hubo varias propuestas y tuvimos una votación", comentó Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

