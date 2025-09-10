Día de Prevención del Suicidio: OMS reporta un caso cada 40 segundos

Cada 40 segundos una persona en el mundo se quita la vida, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La cifra refleja la magnitud de un fenómeno que no distingue edad, género ni condición social, y que puede prevenirse con acciones de acompañamiento y proyectos de vida claros.



Especialistas del Colegio de Profesionales en Orientación señalan que contar con un proyecto personal puede disminuir el riesgo de ideación suicida (ver video adjunto de Telenoticias).

Jorge Robles, representante de la institución, explicó que “construir adecuadamente proyectos de vida ayuda a las personas a estabilizar sus emociones, gestionar circunstancias difíciles y tomar mejores decisiones”.



Los proyectos de vida pueden replantearse en cualquier etapa y abarcar metas como estudiar una carrera, emprender un negocio, formar una familia, viajar o insertarse en el mercado laboral. La adolescencia, según Robles, es una etapa crucial para iniciar el diálogo sobre el propósito personal.



En el marco de este día, organismos internacionales y expertos recalcan que hablar de prevención, fortalecer redes de apoyo y promover espacios de orientación son pasos fundamentales para reducir la incidencia del suicidio en todo el mundo.