Detienen en Peñas Blancas a pareja mexicana que viajaba con un niño que no era su hijo

Una pareja de nacionalidad mexicana fue detenida por oficiales de la Policía Profesional de Migración en la frontera de Peñas Blancas, luego de que las autoridades detectaran presuntas irregularidades en la documentación presentada para viajar con un menor de edad.



La intervención ocurrió durante un control migratorio.

Los oficiales realizaron una revisión secundaria de los documentos aportados por la pareja.



Durante la inspección, las autoridades identificaron inconsistencias en el certificado de nacimiento del niño. Posteriormente, los agentes escanearon el código QR del documento para verificar su autenticidad. La información obtenida no coincidía con los datos impresos en el certificado. La verificación permitió determinar que el menor no era hijo de la pareja.



Además, las autoridades confirmaron que no existía ningún vínculo entre los dos adultos que acompañaban al niño.

Tras el hallazgo, los oficiales detuvieron a los extranjeros para continuar con las diligencias correspondientes.

El menor de edad quedó bajo la protección del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Ante consulta de Teletica.com, el Departamento de Atención y Respuesta Inmediata Chorotega confirmó que atendió el incidente la noche del miércoles y que el niño permanece bajo su protección.

"Al parecer, la documentación del niño es falsa, por lo que la pareja quedó detenida", indicó la institución.

Además, el PANI señaló que la Oficina Local de La Cruz coordinará con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para definir la identidad del menor.