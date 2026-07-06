Detienen a tres supuestos miembros de "Los Maruja" en Cartago
La PCD está a cargo de los allanamientos que se desarrollan en el sector de El Tejar de El Guarco.
La Policía de Control de Drogas (PCD) realiza este lunes dos allanamientos en el sector de El Tejar de El Guarco, en Cartago. El objetivo era detener a tres presuntos integrantes de la banda criminal conocida como "Los Maruja".
Los operativos se desarrollan de forma simultánea en dos casas de la zona. Los tres sujetos ya fueron detenidos y se encuentran a las órdenes de las autoridades.
Las diligencias forman parte de una investigación contra esta organización, señalada por actividades relacionadas con el narcotráfico y el narcomenudeo.
"Los Maruja" es una de las bandas criminales con mayor presencia en la provincia de Cartago. Las autoridades la vinculan con el control territorial en varios sectores de la provincia y con la distribución de drogas.