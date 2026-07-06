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Detienen a tres supuestos miembros de "Los Maruja" en Cartago

La PCD está a cargo de los allanamientos que se desarrollan en el sector de El Tejar de El Guarco.

Por Mariana Valladares Por Yirén Altamirano 6 de julio de 2026, 15:12 PM

La Policía de Control de Drogas (PCD) realiza este lunes dos allanamientos en el sector de El Tejar de El Guarco, en Cartago. El objetivo era detener a tres presuntos integrantes de la banda criminal conocida como "Los Maruja". 

Los operativos se desarrollan de forma simultánea en dos casas de la zona. Los tres sujetos ya fueron detenidos y se encuentran a las órdenes de las autoridades.

Las diligencias forman parte de una investigación contra esta organización, señalada por actividades relacionadas con el narcotráfico y el narcomenudeo.

"Los Maruja" es una de las bandas criminales con mayor presencia en la provincia de Cartago. Las autoridades la vinculan con el control territorial en varios sectores de la provincia y con la distribución de drogas.

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