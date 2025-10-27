Detienen a sospechosos de asaltar conductores en Heredia

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron la mañana de este lunes 27 de octubre a varios sospechosos de integrar una banda que, presuntamente, se dedicaba a asaltar conductores en diferentes puntos de Heredia y la Gran Área Metropolitana.

La investigación, dirigida por la oficina regional del OIJ en Heredia, permitió identificar el modo de operar del grupo criminal (ver video adjunto de Telenoticias).

Según las autoridades, los delincuentes pinchaban las llantas de los vehículos de sus víctimas y, cuando estas se detenían para revisar el daño, eran interceptadas y asaltadas de forma violenta.

El operativo se realizó en una vivienda ubicada en el sector de Las Magnolias, en La Uruca, donde los agentes judiciales ingresaron con apoyo de jueces para ejecutar las órdenes de captura y recolectar evidencia relacionada con el delito de robo agravado.

De acuerdo con la información del OIJ, los sospechosos habrían participado en múltiples asaltos bajo este mismo método durante los últimos meses. Las autoridades mantenían seguimiento del grupo mediante videos de cámaras de seguridad y labores de inteligencia, que permitieron establecer su vinculación con los hechos.

El OIJ informó que continúa con el levantamiento de evidencias dentro del inmueble y no se descarta que haya más detenciones relacionadas con esta banda, cuyo objetivo principal era atacar a conductores desprevenidos.



