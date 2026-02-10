Detienen a principal sospechoso de asesinar a opositor nicaragüense Roberto Samcam

El principal sospechoso de asesinar al opositor nicaragüense Roberto Samcam fue capturado por la Policía Municipal de San Isidro de Heredia durante un operativo de rutina en las cercanías de la Ruta 32, la noche de este martes.



De acuerdo con las autoridades, el sujeto —un joven de entre 20 y 21 años, de apellidos Carvajal Fernández— fue interceptado mientras viajaba en un vehículo junto a otro hombre, en una calle paralela conocida como Yerbabuena, cerca del peaje.



Según el informe policial, los oficiales observaron dos vehículos sospechosos; uno logró evadir la patrulla, mientras que el otro intentó huir en reversa, pero terminó atascado en una zanja. Al abordarlos, los policías detectaron que uno de los ocupantes portaba un arma de fuego en la cintura (ver video adjunto en la portada).



Durante la revisión del automóvil, las autoridades encontraron una pistola calibre nueve milímetros, un fusil tipo AR-15 y municiones para ambas armas. En ese momento, el conductor admitió tener una orden de captura activa y manifestó su disposición de colaborar con las autoridades.



El detenido era el único vinculado al caso que permanecía prófugo desde setiembre de 2025, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó varios allanamientos que dejaron como resultado la detención de otros tres hombres y una mujer presuntamente relacionados con el crimen.

El homicidio de Roberto Samcam ocurrió el 19 de junio de 2025, en un condominio ubicado en Moravia, San José. Según la investigación, el atacante ingresó al residencial aprovechando que el portón se encontraba en reparación, subió hasta el segundo piso del edificio donde residía la víctima y le disparó en al menos ocho ocasiones.

Samcam, político, exmilitar y opositor al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, falleció minutos después del ataque. El caso generó amplia atención internacional debido a su perfil político.



Las autoridades costarricenses han señalado que el crimen estaría vinculado a un móvil político, aunque en Nicaragua se llegó a especular sobre posibles nexos con el narcotráfico. La investigación del OIJ apunta a la existencia de un autor intelectual y un intermediario, quienes habrían coordinado el ataque con el ahora detenido.



El sospechoso fue trasladado a la Fiscalía de Heredia y posteriormente quedará a las órdenes del OIJ para continuar con el proceso judicial.





