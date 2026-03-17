Detienen a policía sospechoso de filtrar información a banda criminal en Limón

Un oficial de la Fuerza Pública figura entre los 10 detenidos durante los 11 allanamientos realizados este martes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Limón y Desamparados, como parte de una investigación contra una estructura criminal dedicada a robos agravados.



Se trata de un agente de apellido Chaves Valle, destacado en la delegación policial de Limón, quien es sospechoso de colaborar con la organización delictiva brindando información clave para la ejecución de los golpes (ver video adjunto en la portada).



De acuerdo con el OIJ, el funcionario "habría alertado a los integrantes del grupo sobre la presencia de operativos policiales en las zonas donde pretendían cometer los robos, e incluso durante la ejecución de los delitos, utilizando presuntamente comunicaciones por radio para advertir sobre la cercanía de patrullas".



Las autoridades indicaron que esta colaboración habría permitido a la banda operar con mayor precisión y evadir a los cuerpos policiales mientras cometían los asaltos, principalmente mediante el uso de equipo de acetileno para abrir cajas fuertes.



El grupo, integrado por al menos 11 personas, también contaba con una estructura organizada en la que cada miembro tenía funciones específicas. Entre los detenidos figuran los presuntos líderes, dos hermanos de apellidos Lamas Cháves, quienes intentaron escapar durante uno de los allanamientos en Limón, pero fueron capturados a pocos metros de la vivienda tras un operativo de búsqueda.



Además, la investigación reveló que otro sospechoso, quien laboraba en una cadena de supermercados, habría facilitado información interna sobre la ubicación de cajas fuertes y la logística de los locales, lo que fue aprovechado por la banda para cometer los robos.



Los hechos que se investigan corresponden, en apariencia, a dos golpes ejecutados en junio de 2025 en Limón: uno en un supermercado en Río Banano y otro en un almacén de electrodomésticos en Valle La Estrella, donde sustrajeron dinero y mercancía tras forzar estructuras y utilizar acetileno.



No obstante, el OIJ no descarta que esta organización esté vinculada con otros robos similares registrados en distintas zonas del país, incluyendo la región sur, donde se ha detectado el mismo método para abrir cajas fuertes e incluso cajeros automáticos.



Las personas detenidas serán remitidas al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

